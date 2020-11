Interior reforçarà la protecció dels edificis del Govern després de l'incident a la Generalitat

Interior reforçarà la protecció dels edificis del Govern. La decisió arriba després que aquest diumenge al matí una desena de persones hagin llançat pintura a la façana del Palau de la Generalitat per protestar contra el tancament de la restauració.Tal com han informat fonts dels Mossos a l'ACN, fruit dels incidents d'avui s'ha portat a terme una reunió on han participat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, així com el comissari en cap del cos, Eduard Sallent. En aquesta trobada s'ha decidit incrementar la protecció dels edificis del Govern i fer-la més visible.La façana del Palau de la Generalitat ha aparegut plena de pintades de vermell, així com el terra de la plaça Sant Jaume (Barcelona). La Guàrdia Urbana atribueix l'acció a un grup format per una desena de persones, vinculades al sector de l'hostaleria i la restauració que protestaven en contra del seu tancament. Els Mossos han denunciat penalment a quatre persones per aquests fets.Per altre costat, el gremi de la restauració ha condemnat l'acció a través d'un tuit del seu president, Roger Pallarols. "Els seus actes vandàlics i la seva lamentable violència no representen les demandes legítimes de la restauració de Barcelona", ha assegurat.

