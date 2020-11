Nits que acaben amb multa: 382 sancionats en un sol cap de setmana

Aquesta passada matinada hem intervingut per incompliment de les mesures de prevenció per la #covid19 en habitatges i locals.



📃 Hem denunciat els implicats

👥 Hem detingut a 2 persones per atemptat contra l'autoritat

🔍 Hem inspeccionat els locals#GuàrdiaUrbana #EnsSortirem pic.twitter.com/5YC7ns3qON — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) November 8, 2020

Saltar-se el toc de queda de deu del vespre a sis del matí pot sortir car. Només aquest cap de setmana, els Mossos d'Esquadra han denunciat 382 persones i han tancat dos locals a tot Catalunya per incomplir aquesta norma que busca contenir els contagis del coronavirus.A més, només a Barcelona han rebut una multa aquest cap de setmana 122 persones, la majoria per vulnerar la prohibició de reunir-se més de sis persones o per no guardar la distància mínima de seguretat; i 394 persones més han estat desallotjades, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona.Els 394 desallotjats (35 dels quals a la nit) han estat bàsicament per no complir distàncies de seguretat ni la limitació de reunió d'un màxim de sis persones. I pel que fa als 122 denunciats per la Guàrdia Urbana, 6 van ser per saltar-se el confinament perimetral i els 116 restants van ser per no dur mascareta (65 de les quals a la nit).A més, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones per atemptat contra l'autoritat durant la matinada de dissabte, segons ha informat el cos policial al seu compte de Twitter, i ha realitzat inspeccions de locals.

