La pandèmia dispara les reserves d'habitacions per hores als hotels

Altres notícies que et poden interessar

La situació de crisi ha obligat el sector turístic a esprémer el cervell per buscar noves propostes que tornin a atreure alguns dels clients que han fugit per la Covid. L’última, i que sembla que està arrelant amb força, és la d’oferir reserves d’habitacions d’hotel per hores, segons explica el portal 3/24 És una possibilitat, i l’oferta és àmplia, ja que les habitacions dels hotels a hores d’ara estan buides i això suposa una petita escletxa de negoci. Algunes plataformes, com Dayuse ByHours , ja ho estan oferint i les reserves s’han disparat.“Un hotel amb piscina, sauna, gimnàs o terrat? Una habitació amb aire condicionat amb suite o jacuzzi? Troba la teva habitació ideal en un dels nostres hotels, a primera hora del matí, durant el dia o a l’inici de la nit. Oferim tot tipus d’horaris basats en les teves necessitats!”. Així proposa Dayuse als seus clients la contractació per hores.ByHours ofereix habitacions per tres, sis i dotze hores. A Barcelona es poden trobar habitacions dobles en hotels de quatre estrelles per 29 euros. "Si tens més productes, vens més", resumeix Guillem Gaspart, fundador de la plataforma ByHours i fill de l'hoteler Joan Gaspart. El mes passat aquesta empresa va fer 14.000 reserves.I és que els atractius d’una miniestada a un hotel poden ser variats: una estada en parella, calma per teletreballar, per gaudir de les instal·lacions o simplement per fer una migdiada després d’un bon àpat. O fins i tot per als turistes de proximitat, que tenen l’oportunitat de descansar unes hores en una visita ràpida a la capital.A més, a Barcelona, on els restaurants estan tancats, es pot reservar una habitació i dinar al restaurant de l'hotel. No és una opció que s’hagi de descartar de cara a les festes de Nadal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor