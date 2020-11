Al tren, millor en silenci: Renfe recomana callar durant els viatges

👌 Si viatgem en silenci, fem el #transportpúblic més segur.



Així evitem gotícules i aerosols i minimitzem encara més el risc de contagi!



👉 Al metro, al tramvia, al tren i al bus, sisplau, viatja en silenci! pic.twitter.com/jORYOBu49V — Autoritat del Transport Metropolità (@ATMbcn) November 8, 2020

Cada cop més operadors de transport se sumen a la recomanació als usuaris de guardar silenci per evitar propagar partícules de coronavirus. Si ahir era Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya qui anava un pas més enllà i anunciava vagons del silenci des de dilluns com a mesura contra la Covid-19 , aquest diumenge és Renfe qui recorda la necessitat de callar quan es viatja.L'operadora, que compta amb vagons del silenci com els d'FGC en alguns serveis de llarga distància, com ara els trens d'alta velocitat, destaca que compta amb dispensadors de gel hidroalcohòlic com a mesura de prevenció de la Covid-19.Renfe se suma a la recomanació de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que en un tuit demana viatjar en silenci a “al metro, el tramvia, el tren i el bus” com a mesura anti-Covid, perquè el transport públic sigui més segur."Així evitem gotícules i aerosols i minimitzem encara més el risc de contagi", indica l'ATM en la publicació a la xarxa social. Transports Metropolitans de Barcelona també suggereix que els viatges evitin les converses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor