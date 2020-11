VÍDEO Un Biden interpretat per Jim Carrey es mofa de Trump: «Perdedor!»

Joe and Kamala have a message for Donald Trump. pic.twitter.com/ybrPtFAyQM — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) November 8, 2020

Un Joe Bien interpretat per l'actor nord-americà Jim Carrey ha verbalitzat el que segurament molts de polítics (i el mateix candidat demòcrata) no s'han atrevit a fer: mofar-se de Donald Trump i cridar-li "perdedor" a la cara.En un gag emès a través del programa Saturday Nigh Live, Carrey interpretant a Biden, està fent un discurs des del faristol quan de cop i volta es transmuta en una mena d'Ace Ventura i crida: "Loser" (perdedor, en anglès) en referència a Trump. Per qui no sápigua d'on ve la referència, Ace Ventura és un dels personatges més famosos de Carrey. Un peculiar detectiu que, entre el seu repertori de frases i expressions s'hi troba la que fa Biden cridant "loser".La parodia, com no podia ser d'altra manera, ha causat furor a la xarxa.

