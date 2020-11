Argimon demana prudència amb els tests ràpids però hi veu recorregut

#Argimón dóna llum verda als #testANTIGEN



Els científics ens sentim feliços quan el coneixement adquirit a les investigacions es transforma en accions i es posa en pràctica.



Gràcies Dr Argimon per ajudar en el procés de intercanvi de coneixement.https://t.co/a0tjKWFDhv — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 8, 2020

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha defensat que "hi ha recorregut" per avaluar nous usos dels tests ràpids d'antígens. En un article a La Vanguardia , afirma que cal ser "prudents i esperar" però defensa la fiabilitat d'aquestes proves i posa com a exemple que es podrien emprar en zones o territoris on se sospiti una prevalença molt alta de la covid.Argimon, convalescent encara de la Covid, ha augurat que la seva adopció creixerà i que "és fàcil preveure multitud de supòsits d'ús que permetrien anar recuperant aspectes de la vida quotidiana que s'han vist notablement afectats durant la pandèmia". A més, a parer seu l'ús dels tests d'antígens per detectar la covid principalment en els primers cinc dies d'evolució està ajudant "moltíssim" en la descongestió dels dispositius assistencial i la capacitat de diagnòstic i resolució.Dona per superat el debat sobre l'ús dels antigènics en persones asimptomàtiques i defensa que s'han de poder fer tests als contactes estrets però sense "comprometre" els laboratoris de microbiologia, "que ja treballen al límit de la seva capacitat". En aquest sentit, i coincidint amb una fase de mitigació, fa referència a l'estudi de l'equip de l'investigador Oriol Mitjà, que demostra "de forma convincent" que els tests d'antígens ràpids tenen una alta efectivitat en una amplia varietat de supòsits.Apunta però que podria pensar-se que per a l'ús massiu d'aquestes proves "faltaria augmentar lleugerament la seva sensibilitat i l'especificitat", tot i que ja són "notablement altes" amb un 91,7% i un 98,9%, respectivament. A més, permeten detectar les persones amb més càrrega viral i capacitat de contagi.D'altra banda, afirma que l'estudi avala també la presa de mostra amb frotis nasal i no nasofaringe, que obliga en aquest darrer cas a comptar amb personal sanitari especialitzat i a fer-se en un entorn controlat.A més, indica que ara per ara la recomanació és esperar 15 minuts però que ja hi ha indicadors que diuen que els resultats es poden obtenir "en molt menys temps". Això "augmenta la seva utilitat i disminueix també la seva complexitat d'ús", menciona Argimon. Per tot això, manifesta que els tests d'antígens "poden ser una eficaç eina de gestió i control de la pandèmia". Afegeix que l'ús intensiu d'aquestes proves en les darreres setmanes i el que es continuarà fent, permetrà avaluar i ampliar, si s'escau, el seu ús.Per la seva banda, Oriol Mitjà ha celebrat les paraules d'Argimon però l'ha advertit que la "burocràcia" no freni la posada en marxa d'aquests tests d'antígens. Defensor que es puguin realitzar proves fora dels centres de salut, assegura que farmàcies i centres de treball necessitarien uns dos mesos per tenir accés als sistemes informàtics de Salut.

