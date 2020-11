Desallotjada una festa il·legal amb una vintena de joves a una nau industrial de Borriol

Agents de la policia espanyola, en col·laboració amb policia local, han desallotjat una vintena de persones en una festa il·legal en una nau industrial a la carretera de Borriol (Plana Alta) i han detingut una de les participants, una jove de 21 anys, per un delicte de resistència i desobediència després de negar-se a abandonar el lloc.Sobre les dues de la matinada d'aquest diumenge, agents de la policia espanyola han localitzat una possible festa il·legal a la carretera de Borriol amb Quadra Borriolench, prop de l'antic escorxador, ha informat la Policia Nacional en un comunicat.Atès l'elevat nombre de persones, fins al lloc van acudir en suport agents de la policia local de Castelló. En total, els agents han identificat a 18 persones, a les que han realitzat actes de proposta de sanció per incompliment de les mesures imposades per l'estat d'alarma, com les restriccions de mobilitat i reunió.Una de les joves que es trobava a la festa ha estat detinguda per un delicte de resistència i desobediència, després de negar reiteradament a abandonar el lloc, malgrat ser instada a això pels policies, que li demanaven que marxés a casa seva. La jove va ser traslladada finalment a dependències policials.La policia espanyola, donada la situació epidemiològica, vigila especialment zones rurals, industrials i habitatges que, per ubicació, poden ser utilitzades per a aquest tipus d'esdeveniments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor