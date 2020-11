Justícia vol limitar actes religiosos a 100 persones després de la missa de la Sagrada Família

Amb tot, i arran de l'acte d'aquest dissabte, Salut afirma que "aquest tipus d'esdeveniments massius tenen un risc epidemiològic del tot injustificable" i es planteja "reforçar les mesures de protecció perquè no torni a passar".



La Direcció General d'Afers Religiosos, dins del Departament de Justícia, portarà al Procicat una proposta per limitar a un centenar de persones l'aforament en actes religiosos. Justícia ha informat que ho farà per evitar "noves concentracions multitudinàries" com la d'aquest dissabte a la Sagrada Família, que va reunir unes 600 persones.Aquesta limitació se sumaria a l'actual del 30% de l'aforament en actes religiosos i s'aplicaria "malgrat que es facin en espais amb gran capacitat". El Departament, a través d'Afers Religiosos, ha traslladat el seu malestar a l'Arquebisbat de Barcelona per la "desproporcionada i inoportuna" concentració de persones en la beatificació d'aquest dissabte i ha fet una crida a la responsabilitat.El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ja havia apuntat aquest diumenge que s'haurien de revisar els criteris quan es tracta d'esglésies grans que congreguen centenars de persones.A la cerimònia religiosa van assistir dos representants de l'Ajuntament de Barcelona. Segons ha informat RAC1 , es tractava del regidor de Seguretat Ciutadana, Albert Batlle; i el comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, Khalid Ghali Bada. Segons ha informat l'Arquebisbat, en la missa també era present un membre del Govern, el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, Xavier Bernadí.La notícia ha saltat en plena entrevista al regidor de Drets Ciutadans, Marc Serra. A l'emissora, el regidor ha afirmat desconèixer la presència de Batlle a la missa i ha argumentat que desconeixia l'acte fins que es va celebrar i que sovint els representants municipals són convidats a actes, però desconeixen les circumstàncies en què se celebraran.La versió de l'Arquebisbat és diferent. Segons ha apuntat RAC-1, tots els representants municipals estaven convidats a l'acte. Després que l'entrevistador li transmetés aquesta dada, Serra ha respost que el Consistori coneixia la celebració de l'acte però no el fet que hi assistirien 600 persones.Salut Pública obrirà un expedient als organitzadors de la missa, autoritzada pel Procicat.Segons ha informat el departament de Salut, l'expedient, que podria acabar amb sancions, s'obre per la "gran mobilitat que ha implicat l'acte religiós" en el context epidèmic. La conselleria que dirigeix Alba Vergés, però, recorda que l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol "només permet reduir aforaments i no tancar espais religiosos", ja que preval la llibertat de culte, que és un dret fonamental reconegut per la Constitució.La missa es va celebrar per beatificar Joan Roig Diggle, un jove catòlic de 19 anys afusellat per milicians anarquistes a principis de la Guerra Civil, el 12 de setembre del 1936. L'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, va presidir una cerimònia que ha coincidit amb el 10è aniversari de la consagració de la basílica. L'acte estava autoritzat pel Procicat i la basílica ha obert a un terç de la seva capacitat amb distància mínima d'1,5 metres entre els feligresos i mascareta obligatòria.

