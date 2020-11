Baltasar, Cadenes, Baixauli, Guillamon i Alzamora, entre els candidats a Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any

Eva Baltasar, en una foto d'arxiu. Foto: Adrià Costa

Òmnium Cultural ha anunciat les 12 obres candidates a guanyar el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any. Aquestes són Boulder (Club Editor) d'Eva Baltasar, Coníferes (Quaderns Crema) de Marta Carnicero, El càstig (L'Altra Editorial) de Guillem Sala, El paisatge d'uns crims (Andana Editorial) de Joan M. Minguet, El rai dels innocents (Edicions 1984) de Quim Español, Guillem (Àmsterdam) de Núria Cadenes, Ignot (Edicions del Periscopi) de Manuel Baixauli, La drecera (Edicions del Periscopi) de Miquel Martín i Serra, La mar rodona (Club Editor) de Sebastià Perelló, Les cuques (Anagrama) de Julià Guillamon, Les espines del peix (Tres i Quatre) de Josep Colomer i Reis del món (Proa) de Sebastià Alzamora.Aquestes són les 12 novel·les han estat seleccionades. Es tracta de la quarta edició del guardó dotat amb 25.000 euros de premi: 20.000 euros van directament a la persona guardonada, i 5.000 destinats a promoció.Les obres, publicades entre el novembre del 2019 i l’octubre del 2020, han estat seleccionades per un comitè d’experts format per l’editor Bernat Puigtobella; el guionista, escriptor i divulgador lingüístic Enric Gomà, i les llibreteres Mireia Perelló i Olga Federico.El jurat format per Anna Casassas, Marta Segarra, Carme Gregori, Xavier Pla i Oriol Izquierdo donaran a conèixer els tres finalistes el pròxim 10 de desembre. El premi es lliurarà a principi de febrer, sempre que la situació sanitària ho permeti.El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha insistit que amb el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any segueixen "projectant una literatura catalana ambiciosa i universal, que sabem equiparable a qualsevol altra literatura del món. I a la quarta edició, el premi també ens recorda que la cultura és un bé essencial que ens cohesiona i empodera com a societat, i que la cultura és imprescindible per protegir i preservar una vida digna".

