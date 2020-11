Taquen la façana de la Generalitat per protestar pel tancament de bars

La façana del Palau de la Generalitat, tacada de pintura Foto: ACN

Les restriccions per contenir el coronavirus deixen un seguit de sectors afectats, i el malestar s'enquista. Un dels gremis més perjudicats per les mesures sanitàries és el de la restauració, amb el tancament de bars i restaurants decretat pel Govern el 15 d'octubre i que encara es podria prorrogar.El malestar dels restauradors per la prohibició del consum als locals s'ha fet palès aquest diumenge al matí, quan el Palau de la Generalitat ha despertat amb la façana tacada amb pintura vermella. Operaris municipals han netejat les taques, vinculades a protestes del sector dels bars i restaurants.La reclamació del Gremi de Restauració de Barcelona és substituir el tancament actual de bars i restaurants "per la represa de l'activitat de la restauració, de forma presencial" entre les sis del matí i les nou del vespre.Segons ha denunciat amb reiteració l'organització que representa els bars i restaurants de la capital, els 40 milions d'euros aportats pel Govern per compensar les pèrdues del tancament són una quantitat insuficient per compensar els efectes de les restriccions.La situació del sector a la capital catalana és crítica. Un 15% dels locals han abaixat la persiana per sempre i un altre 40% es troba a la corda fluixa, segons dades del Gremi. En iniciar la represa després de tres mesos de confinament el turisme s'havia esvaït i la clientela local havia minvat per l'augment del teletreball. La tornada de les vacances va reprendre de forma tímida el consum però ara les noves restriccions tallen en sec la recuperació.

