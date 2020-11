Asens crida el PSOE a accelerar la reforma de la sedició per alliberar els presos

El president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, que reformi "ja" el delicte de sedició perquè els "presos polítics" estiguin lliures per la campanya del 14-F. En una entrevista aquest diumenge a La Vanguardia , el dirigent dels comuns demana "urgència", i considera que la reforma de la sedició és "inaplaçable". D'altra banda, també subratlla que l'"única" majoria parlamentària "viable políticament" per aprovar els pressupostos és la de la investidura."El PSOE ha de passar de les paraules als fets", ha afegit el diputat sobre la reforma de la sedició. "No ens podem comprometre, hi ha uns tràmits, però en 3 o 4 mesos es podria fer", ha opinat. Pel que fa als indults, Asens ha explicat que quan el Suprem enviï el seu informe ja "es podria solucionar".El dirigent dels comuns defensa que les dues vies, la reforma de la sedició i els indults, haurien d'anar "en paral·lel", perquè si una no és "suficient" per alliberar-los, l'altra ho faci. En aquest sentit, ha demanat que els fiscals del Suprem s'abstinguin d'influir-hi perquè "estan contaminats". "Ens preocupa que l'informe trigui tant sent l'única causa amb presos del tribunal", ha subratllat.Preguntat per si el vicepresident del govern espanyol Pablo Iglesias i els ministres d'Unides Podem defensaran l'indult al consell de ministres, Asens ha apuntat que "és una via factible". "Som optimistes però la posició dels membres del govern del PSOE l'han d'explicar ells", ha apuntat.D'banda, Asens considera que l'amnistia que demana l'independentisme era una "eina útil" però en el passat, i que ara no es descarta aquesta via però que tampoc no es pot "enganyar la gent". "Pot semblar vàlida en abstracte, però les possibilitats són nul·les", ha constatat.A l'entrevista, Asens defensa el referèndum com a "eina ideal" per resoldre el conflicte polític, però admet que a curt termini és "més realista" votar un acord que surti de la mesa de diàleg. Així, opina que els comuns no renuncien al referèndum, però que "ara mateix no se'n donen les condicions".

