Aragonès admet que la desescalada «potser va anar massa ràpid»

Altres notícies que et poden interessar

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha admès que a la desescalada de la primera onada del maig i juny "potser es va anar massa ràpid" i ha afegit que ara s'hauran d'anar flexibilitzant les restriccions de manera més progressiva. "Si no, tornarem a estar igual en un mes", ha avisat en una entrevista a Catalunya Ràdio.Aragonès ha dit que la setmana que ve es decidirà si s'incrementen, es mantenen o es redueixen les restriccions però no ha volgut avançar escenaris. Segons Aragonès, la situació actual està "estabilitzada" i s'ha arribat al pic però ara cal baixar i "costa molt". "No tornarem al febrer. Queda un hivern molt llarg", ha conclòs.El vicepresident ha afirmat que per davant queden "unes festes de Nadal diferents", amb la família més reduïda; i unes eleccions del 14-F al Parlament per a la celebració de las quals cap "normalitzar l'estat sanitari".Pel que fa a la missa d'aquest dissabte a la Sagrada Família , per la qual el Departament de Salut ha obert una investigació; Aragonès ha assegurat que les imatges dels 600 assistents al culte el van "emprenyar tant o més" que al món de la cultura. Aquest sector observa amb indignació la diferència de tracte entre els espais religiosos i els espais culturals.Però el vicepresident, que ha afirmat ser "més de teatre que de missa", ha argumentat el permís per celebrar actes litúrgics al 30% d'aforament perquè "no podem tancar esglésies perquè a la Constitució espanyola el dret a la religió és fonamental i el dret a la cultura no".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor