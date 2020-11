El risc de rebrot baixa 23 punts mentre l'Rt es manté en 0,93

CONTAGIS 298.027 (+3.954) INGRESSATS 2.687 (-66) UCI 552 (+11) DEFUNCIONS 14.596 (+53) Rt 0,93 (=) RISC DE REBROT 697 (-23) Actualització: 08/11/2020

El risc de rebrot baixa 23 punts en les últimes 24 hores a Catalunya i se situa en els 697, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, es manté en 0,93, mentre que la incidència a 14 dies retrocedeix a 787,32 (810,82 en l'anterior balanç).Des de l'inici de la pandèmia, ja s'han detectat 298.027 contagis. L'11,01% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.També s'ha informat de 53 noves morts, amb un total de 14.596. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.687 ingressats per Covid-19 (+66) i 562 a l'UCI (+11), tenint en compte que s'inclouen els crítics en centres privats.El risc de rebrot ha tornat a baixar, ho ha fet 23 punts i queda fixat en 697. Era de 959 entre el 22 i el 28 d'octubre. L'Rt es manté en el 0,93. La setmana anterior era d'1,25. La incidència a 14 dies és de 787,32 entre el 29 d'octubre i el 4 de novembre i ja se situa per sota del 803,57 de l'interval anterior (22-28 d'octubre).Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 29 d'octubre al 4 de novembre n'hi va haver 27.293, xifra inferior al període anterior, del 22 al 28 d'octubre, quan se'n van detectar 33.334. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 354,43 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (432,88).Durant l'última setmana s'han fet 215.013 proves PCR i 56.871 tests d'antígens, dels quals un 11,01% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (12,74%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 40,08 anys.Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 298.027 casos, 268.443 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 53 noves morts i el total acumulat arriba a les 14.596: 8.954 en hospitals o sociosanitaris (+37), 4.260 en residències (+6), 888 en domicilis (+2) i 494 no classificades (+8). Entre el 29 d'octubre i el 4 de novembre s'han declarat 434 morts, una xifra superior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 285.Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.779 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 22 i el 28 d'octubre, hi va haver 2.386 ingressats.Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 136 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 20.708. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 22.655. En total, han mort 6.913 persones (+23).

