Biden promet ser un president que no buscarà dividir «sinó unir»

El president electe dels Estats Units, Joe Biden, ha promès aquesta matinada ser un president que no buscarà dividir "sinó unir". En el seu primer discurs des que es va confirmar que havia guanyat, Biden ha destacat que els votants li han atorgat "una victòria convincent, clara"."Que aquesta nefasta era de demonització als Estats Units comenci a acabar, aquí i ara", ha demanat Biden, que també ha fet una crida als votants de Donald Trump perquè li donin "una oportunitat". "És l'hora de deixar enrere la retòrica dura, abaixar la temperatura i veure'ns els uns als altres una altra vegada, és l'hora escoltar-nos", ha insistit el demòcrata, que ha demanat "deixar de tractar els rivals com enemics". "No som enemics, som americans", ha insistit."És el moment de curar Amèrica", ha dit Biden, que ha assenyalat el caràcter transversal de la seva campanya, la més àmplia "de la història". "Progressistes, moderats i conservadors, joves i grans, urbans, suburbans i rurals. Gais, heterosexuals, transsexuals. Blancs, latinos, asiàtics, nadius americans", ha enumerat Biden, que ha mencionat especialment també el suport de la comunitat negra als EUA.D'altra banda, Biden ha anunciat que a partir de dilluns nomenarà un grup de treball amb científics per començar en la transició i tenir a punt el seu pla contra el coronavirus pel dia que assumeixi el càrrec, el 20 de gener del 2020. "El pla es basarà en la ciència. Posaré tot el meu esforç i compromís per capgirar aquesta pandèmia", ha afegit, en un país que segueix veient xifres rècord de casos i morts de Covid-19.Per la seva banda, l'actual president, Donald Trump, insisteix en què ell és el guanyador dels comicis, i acusa els demòcrates de "frau". Dissabte, va anar a jugar a golf, i el seu equip encara no ha concedit la derrota. De fet, Trump diu que començarà a partir de dilluns una campanya legal per situar "el guanyador de debò" a la Casa Blanca.

