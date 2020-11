Enxampat un restaurant de Girona amb 24 persones a dins

Denunciem 16 persones entre clients, treballadors i propietari d’un restaurant de Girona que servia menús. Dos comensals han quedat denunciats per atemptat quan intentaven fugir per evitar la sanció pic.twitter.com/G9sjhZ20kn — Mossos (@mossos) November 7, 2020

Els Mossos d’Esquadra han denunciat 16 persones entre clients, treballadors i propietari d’un restaurant de Girona que servia menús amb gent a dins, incomplint la normativa actual contra la Covid-19. Dos comensals també han quedat denunciats per atemptat quan intentaven fugir per evitar la sanció.Els fets van tenir lloc aquest divendres a primera hora de la tarda, segons informa el Diari de Girona . Els Mossos van rebre l'alerta que a la plaça de Salt hi havia un restaurant que podia estar obert al públic i van activar diverses patrulles.Un cop al local, van detectar que a dins hi havia 24 persones: sis treballadors i 18 clients, nou de les quals van fugir corrents. Dues persones més van intentar fugir i van empentar els policies, motiu pel qual els Mossos els han denunciat per atemptar contra agents de l'autoritat.Els Mossos van aixecar acta als nou clients que van poder parar. A més, també van sancionar els sis treballadors i el propietari de l'establiment per tenir obert quan està prohibit.

