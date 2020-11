VÍDEOS | Cassolades i celebracions espontànies a les grans ciutats dels Estats Units per la victòria de Biden

San Francisco, two minutes after CNN called the election for @JoeBiden and @KamalaHarris - what an amazing moment to experience collectively. pic.twitter.com/cR04ekBZAC — Rhianon (@rhi_anon) November 7, 2020



Listen to sounds in Chicago pic.twitter.com/UnJWSOv5PY — Chris Doyle (@Doylech) November 7, 2020

Audio de New York ahora mismo pic.twitter.com/Ml8wLgPCdH — JUAN ANTONIO GINER (@GINER) November 7, 2020

New York going wild pic.twitter.com/ewkTaIJELk — Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) November 7, 2020

Milers de nord-americans han sortit als carrers de les principals ciutats dels Estats Units per reivindicar la victòria de Joe Biden com a nou president dels Estats Units i de Kamala Harris com a nova vicepresidenta.Després de cinc dies d'un recompte electoral molt tens, aquest dissabte han esclatat celebracions espontànies a Nova York, Filadèlfia o Chicago pel triomf dels demòcrates i la derrota del president Donald Trump.Segons recull la premsa nord-americana, l'alegria ciutadana s'ha notat sobretot en aquelles ciutats on en els darrers mesos s'han produït fortes protestes contra la brutalitat policial i el racisme. En el cas de Nova York, per exemple, també s'han produït cassolades de partidaris de Biden que s'han fet sentir per remarcar la seva victòria a les urnes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor