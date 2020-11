Una esllavissada obliga a tallar un carril de l'N-260 a Sant Joan de les Abadesses

Roqué ha explicat que ha estat "més espectacular que res més" i esperen que de cara a la setmana que ve la situació estigui "estabilitzada". "Ara no plou i creiem que el pitjor ja ha passat. L'esllavissada ha estat gran pel volum de terra que ha caigut al torrent però per fortuna no hi ha més danys que aquests", ha explicat.Fins a la zona també s'hi ha desplaçat l'arquitecte municipal per confirmar que els veïns de la casa afectada no corrien perill, a més d'una dotació dels Bombers i la Policia Local per regular el trànsit