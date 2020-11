Salut investiga si la beatificació a la Sagrada Família ha complert els protocols

Amb tot, i arran de l'acte d'aquest dissabte, Salut afirma que "aquest tipus d'esdeveniments massius tenen un risc epidemiològic del tot injustificable" i es planteja "reforçar les mesures de protecció perquè no torni a passar".



La cultura, tancada, i la Sagrada Família, amb 588 persones. On és la coherència de les restriccions? Als teatres entra el virus i a les esglésies no? Qüestió de prioritats @albaverges #LaCulturaEsSegura https://t.co/ezOrubrVQF — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) November 7, 2020

Salut Pública obrirà un expedient als organitzadors de la missa a la Sagrada Família on aquest diumenge s'han aplegat gairebé 600 persones per a la beatificació de Joan Roig Diggle, autoritzada pel Procicat.Segons ha informat el departament de Salut, l'expedient, que podria acabar amb sancions, s'obre per la "gran mobilitat que ha implicat l'acte religiós" en el context epidèmic. La conselleria que dirigeix Alba Vergés, però, recorda que l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol "només permet reduir aforaments i no tancar espais religiosos", ja que preval la llibertat de culte, que és un dret fonamental reconegut per la Constitució.Joan Roig Diggle era un jove catòlic de 19 anys que va ser afusellat per milicians anarquistes a principis de la Guerra Civil, el 12 de setembre del 1936. L'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, ha presidit una cerimònia que ha coincidit amb el 10è aniversari de la consagració de la basílica. L'acte estava autoritzat pel Procicat i la basílica ha obert a un terç de la seva capacitat amb distància mínima d'1,5 metres entre els feligresos i mascareta obligatòria.Omella ha relatat els orígens de Joan Roig Diggle, de família profundament creient i de com va ser batejat a la parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona el 1917 abans de traslladar-se al Masnou. "En Joan impressionava a tots des de molt jove per la seva vida espiritual i el seu amor per l'eucaristia", ha recordat l'arquebisbe de Barcelona, que també ha destacat que la fe del beat "el va fer sensible davant les injustícies del seu temps"."El nostre jove màrtir va ser reconèixer l'existència d'un anhel de justícia social en el sí de la societat. Joan conscient d'aquesta situació, similar a la que actualment ens toca viure, volia transformar la societat, però no des de la violència, sinó des de l'Evangeli", ha apuntat Omella en la seva homilia.En paral·lel, l'entrada dels feligresos s'ha vist acompanyada d'una sorollosa protesta de treballadors de servei d'atenció al visitant de la secció sindical SUT de la Sagrada Família. Els empleats es troben en vaga indefinida des del 26 de setembre per denunciar que la plantilla "treballa més hores de les pactades" per contracte i exigir que es desafecti l'ERTO.La cultura, tancada, i la Sagrada Família, amb 588 persones. On és la coherència de les restriccions? Als teatres entra el virus i a les esglésies no? Qüestió de prioritats". Aquesta és la crítica que ha fet la cap de files de CatECP, Jéssica Albiach, després que el Procicat autoritzés una beatificació a la Sagrada Família.

