Un microbacteri aïllat per un científic català servirà per combatre el coronavirus

Després que la companyia Ruti Immune rebés l'aprovació de l'Administració Nacional de Medicaments, Aliments i Tecnologia Mèdica (ANMAT) d'Argentina per realitzar el primer assaig clínic internacional contra el coronavirus amb la vacuna espanyola Ruti , creada fa vint anys pel català Pere-Joan Cardona per combatre la tuberculosi, el microbacteri manresensis, aïllat pel científic manresà també té una aplicació pràctica contra el coronavirus.Segons ha explicat Cardona en l'entrevista publicada a , "l'altre projecte que estem treballant és un suplement alimentari, el microbacteri manresensis, que també té una aplicació pràctica contra el coronavirus". La manresensis és una microbactèria ambiental que es troba a l'aigua de l'aixeta i que va ser aïllada per l'equip del científic manresà. Es pren per via oral "i hauria de tenir efecte" contra el coronavirus."Mentre no disposem d'una vacuna específica", ha explicat Cardona, "aquestes estratègies podrien reduir la infecció en un 30 o un 40%, poden ser una bona eina. I fins i tot pot servir per complementar l'eficàcia de la vacuna específica".

