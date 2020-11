Denuncien la detenció d'un veí del Raval per intentar evitar l'ocupació d'un narcopis

L'ocupació d'immobles al Raval per convertir-los en narcopisos continua sent una realitat al Raval. Aquest dissabte, segons denuncia el col·lectiu Raval Rebel, traficants han tornat a entrar en un pis buit propietat del fons d'inversió Cerberus al número 8 del carrer Santa Elena. Els veïns asseguren que han intentat que els venedors de droga hi tornessin a accedir i els Mossos han detingut un dels veïns i l'acusen de resistència i atemptat a l'autoritat.Segons els veïns, aquest dissabte al matí han trobat la porta de l'immoble oberta i el pis buit. El pis ja havia estat l'emplaçament d'un narcopis i ràpidament s'ha activat la xarxa veïnal per evitar l'entrada de narcotraficants. "Un dels narcos ha aparegut i ha intentat entrar per la força", denuncia Raval Rebel en un comunicat.En el mateix comunicat asseguren que els agents desplaçats a l'immoble han dispersat als veïns, la qual cosa ha facilitat que finalment els narcotraficants poguessin entrar-hi. Fonts oficials dels Mossos consultades per NacióDigital confirmen que la policia ha detingut un veí però neguen tenir constància de l'ocupació de cap immoble al carrer Santa Elena.Raval Rebel ha convocat a les cinc de la tarda una concentració a la comissaria de Les Corts, on ha estat traslladat el detingut.

