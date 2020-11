Joan Carles I té quasi 10 milions d'euros amagats en un compte a l'illa de Jersey

Joan Carles I té amagats prop de 10 milions d'euros al paradís fiscal de l'illa de Jersey, segons avança La Sexta. Es tracta d'un compte que continua actiu i del qual el Borbó, presumptament, n'és beneficiari. La notícia arriba després que aquest divendres se sabés que hi ha una investigació oberta contra l'emèrit per blanqueig de capitals.Segons explica el mitjà, fa unes setmanes van saltar totes les alertes des del Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (Sepblac) perquè hi havia hagut moviments al compte de l'illa de Jersey. Els indicis van quedar recollits en un document que va ser enviat a Fiscalia Anticorrupció i que revela que les societats d'on seria suposadament beneficiari Joan Carles, tenien fons per quasi 10 milions d'euros. Tots ells distribuïts en diferents monedes.La investigació, ja oberta, la instruirà el fiscal del Suprem, Jose Ignacio Campos, i comptarà amb la col·laboració de quatre fiscals especialitzats en delictes econòmics, i el fiscal cap d'Anticorrupció. El primer que faran és cursar una comissió rogatòria a l'illa de Jersey per demanar a les autoritats fiscals d'aquell país que remetin tota la documentació bancaria que tinguin sobre aquestes societats suposadament vinculades a l'emèrit.A principis d'aquesta setmana també saltava a la premsa que Joan Carles I i altres membres de la família reial (entre ells la reina Sofia) havien fet ús d'unes targetes opaques.L'altra investigació que hi ha oberta és la de les comissions de l'AVE a la Meca i que previsiblement s'acabarà arxivant. La Fiscalia creu que no hi ha indicis de delicte després de l'abdicació.

