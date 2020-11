Els votants de Trump resen de genolls mentre Biden té la victòria a tocar

Women just arrived at the Clark County election department. They tell me they’re praying justice will be done and that righteousness prevails. pic.twitter.com/xi0Q9hOS51 — alyssa estrada (@anenews) November 6, 2020

Els votants de Donald Trump ja ho han provat tot per evitar que l'encara president dels EUA marxi de la Casa Blanca. També resar. Així ho demostra un vídeo compartit a les xarxes per la productora de la cadena estatunidenca CBS Alyssa Estrada i gravat al comptat de Clark.A les imatges es veuen seguidors de Tump davant del col·legi electoral. "Em diuen que preguen perquè es faci justícia i que allò correcte sempre preval", explica Estrada.Mentrestant el candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha assegurat que els números per guanyar les eleccions són "clars" a favor seu. "Guanyarem", ha dit en un discurs de matinada, on també ha demanat paciència fins que el recompte acabi.El demòcrata ha enviat també un missatge als republicans i, en especial, a l'actual president, Donald Trump, que per ara rebutja reconèixer cap derrota i amenaça amb impugnar els resultats. "Podem ser rivals, però no enemics. Som americans", ha dit Biden. Trump, però, ha assegurat a Twitter que Biden no pot atribuir-se la presidència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor