Viatjar en transport públic sí, però callats: vagons del silenci als Ferrocarrils contra la Covid-19

Els trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) incorporaran a partir de dilluns un vagó on es recomanarà anar en silenci com a mesura contra la covid-19. Així ho ha explicat a RAC1 el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha indicat que no pot ser una obligació sinó una recomanació. Per fer-la visible, se senyalitzarà a les portes d'accés als vagons i es dirà per megafonia.Calvet ha dit que la recomanació és extensible a la resta del transport públic i que si en posar-ho en marxa es veu que han de ser més vagons, s'adaptarà. El conseller ha insistit que tot i que la demanda ha baixat, hi ha "el 100%" de l'oferta de transport activada i que el que cal per evitar aglomeracions és "aplanar" l'hora punta.El conseller ha defensat que el transport públic i que per contribuir-hi està en funcionament tota l'oferta disponible i a la "màxima" freqüència, i fins i tot més que en el mateix període de l'any passat per la incorporació de nous vehicles. El conseller ha explicat que la demanda ha baixat entre un 50 i un 60% entre setmana i fins a un 80% el cap de setmana, però no s'ha reduït l'oferta.En relació a les crítiques per les imatges on es veuen aglomeracions per exemple al Metro, Calvet ha insistit que el problema no és l'oferta de transport públic sinó que tothom entra a la mateixa hora a treballar. Per això, ha instat a tota la societat a continuar amb el debat per "allargar" l'hora punta més enllà de les nou del matí allà on es pugui, com l'educació o la funció pública.

