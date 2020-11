Cultura

Si un ministre de cultura del govern progressista diu aquesta bajanada, ja me'n ric del diàleg, del reconeixement de les nacionalitats, el federalisme, i totes les punyetes dels Comuns, i també els amics d'ERC. Perquè l'independentisme hauria d'exigir la seva dimissió, però res, potser facin unes declaracions. Això va per ERC directament, que tenen poder a través del vot a les Corts. JxC també, però al menys es planta. Potser ERC són masoquistes, però jo crec que no són intel·ligents simplement. N'estic tip, és que és una presa de pèl contínua, i només veig això, declaracions. Que es plantin i exigeixen com a mínim una declaració institucional al màxim nivell (Sánchez) dient que el valencià és català! Però no ho faran. És que la web de la Casa Real també està en valencià!! En fi, no em crec ja res dels independentistes que dialoguen (diuen) fa tres anys i no han aconseguit RES, ja no independència sino no parar la repressió, ni poder anomenar els propis presidentes, ni millor tracte fiscal, sinó simplement alguna cosa tan simple com fer cas a la Real Acadèmia Espanyola. Us mereixeu una medalla