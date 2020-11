Detinguts dos joves per tancar dos anys una àvia en una habitació a València

La policia nacional espanyola ha detingut a València una dona de 18 anys i el seu company sentimental de 22 com a presumptes autors d'un delicte de maltractament per tenir tancada en una habitació des del 2018 l'àvia d'ella i agredir-la.Els dos detinguts tenen antecedents policials i estan acusats de col·locar un cadenat a la porta de l'habitació de l'àvia per evitar que la dona sortís. També van apuntalar la finestra de la cambra per evitar que sortís.La policia assegura que la dona no tenia cap possibilitat de sortir de l'habitació entre les vuit del vespre i les deu del matí. Quan sortia, li prohibien anar al lavabo i havia de fer servir un panyal per fer les seves necessitats, sempre segons la versió policial.La dona va poder escapar de casa aprofitant un descuit de la seva néta, que havia oblidat tancar la porta de l'habitació. Va demanar ajuda a la farmàcia del costat de casa seva i des d'allà van avisar la policia.Els investigadors també asseguren que la parella havia agredit la dona diverses vegades. Ara la investigació continua oberta per determinar si la parella va obligar la dona a cometre furts en comerços

