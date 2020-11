Més de 600 sanitaris valencians demanen garantir l'atenció en català

Fins a 656 sanitaris valencians han firmat un manifest impulsat per Plataforma per la Llengua que reclama garantir l'atenció mèdica en català. L'entitat ha sortit així al pas dels comunicats dels Col·legis de Metges de València i Castelló, que demanen prescindir del requisit lingüístic."El nostre treball és atendre els usuaris del sistema de salut valencià, sense discriminar per sexe, gènere, ètnia o llengua", diu el manifest. "Com a servidors públics hem d’atendre cada usuari en l’idioma oficial que este ens demane, sense cap discriminació", apunten.Segons els firmants, la llengua és una "eina més" que ajuda a realitzar un diagnòstic i decidir una cura adequada. "Si el professional sanitari no coneguera la llengua de l’usuari, se’ns han de facilitar traductors per a realitzar correctament la nostra tasca", demanen.També denuncien que els comunicats dels Col·legis de Metges de València i Castelló s’alineen amb unes "posicions ideològiques antivalencianes" que no assenyalen les "vertaderes causes" de la dificultat de trobar professionals en algunes àrees sanitàries.Per tot això, reclamen a la Generalitat valenciana l'aprovació d'una llei d’igualtat lingüística que garantisca els drets dels parlants de les dues llengües oficials. També demanen una normativa que permeti la capacitació lingüística en valencià del personal sanitari i que les persones que ja treballen a la salut pública valenciana assoleixin la capacitació de suficiència lingüística en valencià en un termini adequat a cada nivell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor