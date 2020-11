Putin al piano i Queen de fons: les xarxes diuen adeu a Trump

El candidat del Partit Demòcrata a la presidència dels EUA, Joe Biden, és a tocar dels 270 vots electorals que li permetrien accedir a la Casa Blanca. A les xarxes socials alguns usuaris tenen pressa per fer fora l'actual president, Donald Trump, i fan córrer com la pólvora un vídeo de comiat que barreja Vladimir Putin i Freddy Mercury.El vídeo comença amb Putin tocant el piano i de seguida comença a sonar Bohemian Rapsody, l'obra mestra de Queen. A partir d'aquí, el muntatge intercala imatges de Trump en mítings fent veure que és ell qui canta, tota l'estona amb Putin de fons.El vídeo també inclou fragments d'imatges d'altres personalitats històriques de la política als EUA, com Barack Obama, Hillary Clinton o Nancy Pelosi, que insten insistentment Trump a marxar i abandonar la Casa Blanca.La que per molts és la millor cançó de la història del rock, doncs, serveix ara per anar fent boca del que sembla ja inevitable: l'adeu de Trump de la Casa Blanca. L'encara president, però, ha promès batalla judicial i segurament Queen no serà suficient per convidar-lo a marxar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor