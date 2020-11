Els pacients de Covid a UCI ja superen els 500 casos

CONTAGIS 294.703 (+4.459) INGRESSATS 2.621 (-104) UCI 551 (+11) DEFUNCIONS 14.543 (+61) Rt 0,93 (-0,01) RISC DE REBROT 720 (-11) Actualització: 07/11/2020

Repunt important de pacients de Covid a les UCI, que ja arriben als 551 casos. Són 80 més de la dada que es va facilitar divendres. Cal tenir en compte, però, que aquest dissabte és el primer dia que en el recompte s'afegeixen els llits dels hospitals privats als públics, tal com es va anunciar el departament de Salut. Per tant, dels 80 casos, 11 nous ingressats corresponen a la xarxa pública i els 69 restants són els pacients que estan a les UCI d'hospitals privats. La pública té disponibles uns 900 llits a d'UCI i la privada 200. Per contra, el total d'ingressats baixa en 104 i es queda en 2.621, segons el balanç de Salut d'aquest dissabte.En paral·lel, el risc de rebrot baixa 11 punts més i se situa en els 720. La velocitat de propagació, l'Rt baixa una centèsima i se situa en 0,93, mentre que la incidència a 14 dies frena una mica i descendeix lleugerament a 810,82.Salut ha declarat 4.459 nous positius, elevant el total fins als 294.703 casos des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les defuncions s'han notificat 61 noves morts, que eleven el balanç a 14.543 des de l'inici de la pandèmia.

