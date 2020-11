Cuixart defensa que el Parlament aprovi la llei de l'amnistia per denunciar «l'atropellament de drets»

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha tornat a demanar una resposta unitària a l'independentisme que es materialitzi al Parlament de Catalunya en forma de llei d'amnistia "per seguir denunciant l’atropellament de drets". Cuixart, que clama per "transformar cada embat en un pas endavant", ha fet una crida al sobiranisme per "recuperar la iniciativa i passar de la protesta a la proposta".En un correu enviat als socis de l'entitat catalanista des de la presó de Lledoners, Cuixart ha manifestat aquest dissabte que "la repressió no s'ha aturat, sinó que s'ha incrementat", i ha criticat l'operació policial engegada fa una setmana "per criminalitzar el sobiranisme".Cuixart també ha enviat un missatge de suport al món cultural després de les darreres restriccions que han tornat a afectar de ple el sector. El president d'Òmnium ha reivindicat que la cultura "és un bé essencial i de primera necessitat".En aquest sentit, Cuixart ha tornat a advertir que la pandèmia interpel·la tota la societat i defensa combatre-la amb "més solidaritat i fraternitat". Ha considerat clau "salvar tants llocs de treball com sigui possible, aturar desnonaments i fer que les decisions dels governants prioritzin la ciutadania".

