Els casos de Junqueras i Puigdemont per l'escó europeu, encallats als tribunals de la UE

Els casos del líder d'ERC Oriol Junqueras i el líder de Junts, Carles Puigdemont, estan encallats als tribunals de la Unió Europea i no s'espera que es resolguin almenys fins al 2021. Fonts del Tribunal de Justícia de la UE asseguren que ni tan sols hi ha programada cap vista judicial abans de finals d'any. Si bé no descarten que es pugui arribar a convocar alguna, en tot cas, no s'espera una decisió fins al 2021. Al gener, Junqueras va impugnar la negativa del Parlament Europeu a mantenir-li el mandat com a eurodiputat, però encara no ha estat convocat a la vista i no s'espera que se celebri aquest 2020. El mateix passa amb la demanda del 2019 de Puigdemont contra l'Eurocambra pel seu vet inicial.Ara farà gairebé un any que Puigdemont i l'exconseller, Toni Comín van ser reconeguts eurodiputats arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE sobre la immunitat de Junqueras. Tanmateix, la seva defensa manté la demanda contra la cambra per no haver-los reconegut des del principi. "No volem que es torni a repetir en el futur", diuen a l'ACN fonts de la defensa, que volen certificar doblement la victòria judicial.Segons aquestes fonts encara estan intercanviant al·legacions escrites i tenen fins al desembre per respondre a l'últim escrit dels serveis jurídics de l'Eurocambra, que vol arxivar el cas perquè diu que el cas ja està resolt. Segons els càlculs de l'equip jurídic de l'expresident, almenys fins al 2021 no hi haurà cap decisió.El Parlament Europeu va assumir la decisió d'inhabilitar Junqueras del Tribunal Suprem, que considera que la immunitat reconeguda pel TJUE "no impedia ni el judici ni el dictat de la sentència que havia de posar fi al procés penal" pel cas de l'1-O. El president de la cambra europea, David Sassoli, va declarar vacant l'escó al gener. Llavors, la defensa del líder d'ERC va demandar l'Eurocambra davant del Tribunal General de UE per aquest fet i, en paral·lel, va interposar un recurs de súplica davant del Suprem.Luxemburg ha rebutjat fins ara mantenir cautelarment l'escó a Junqueras, però el Tribunal General de la UE encara ha de resoldre el fons del cas. De moment, estan amb el procediment d'al·legacions escrites i, segons ha pogut saber l'ACN, com a mínim tenen fins al 21 de desembre per presentar escrits. Ja que el tribunal comença vacances aquell dia, la vista no es podrà celebrar fins a l'any vinent.

