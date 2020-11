Espanya, un dels estats amb l'IVA de les mascaretes més alts de la UE

Altres notícies que et poden interessar

Espanya manté l'IVA de les mascaretes en el tipus general, el 21%, malgrat que la Comissió Europea avala rebaixar-lo perquè no iniciarà cap procés de sanció contra els estats que ho facin malgrat estar incomplint la directiva europea.Després que diversos estats hagin abaixat l'IVA a les mascaretes en ser una de les mesures que es demana a la ciutadania per frenar els contagis de la Covid-19, Espanya el manté en el tipus general i és un dels estats de la Unió Europea (UE) que hi aplica un IVA més alt, cosa que encareix més la compra. Només Dinamarca amb un IVA del 25% i Eslovènia amb el 22% superen el d'Espanya, mentre que molts països, com per exemple França, Portugal o Bèlgica, han impulsat una rebaixa que el situa entre el 5% i el 6%.Des del govern espanyol es justifica aquest tipus impositiu perquè la directiva europea permet només rebaixar l'IVA als productes farmacèutics, entre els quals no s'inclou les mascaretes."Hi ha un reglament europeu que ho impedeix, prohibeix que es pugui abaixar l'IVA en la venda de mascaretes. No és una decisió del govern d'Espanya, és una qüestió del reglament que ens obliga a tots", argumentava la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, que ha assegurat també que han demanat a la Comissió que inclogui aquesta rebaixa en la directiva que prepara respecte al tipus impositiu de les PCR.Malgrat les paraules de Montero, fonts comunitàries asseguren a l'ACN que la Comissió Europea no obrirà cap procés de sanció contra cap estat que decideixi reduir l'IVA malgrat estar incomplint la directiva vigent.L'argument de l'executiu comunitari per permetre aquesta rebaixa és que hi ha una proposta presentada l'any 2018 que dona més flexibilitat als estats per decidir l'IVA i aquesta sí que permetria reduir el tipus impositiu. Amb la proposta pendent de la llum verda del Consell, des de la Comissió Europea subratllen que en una comunicació del 2016 ja s'informava que "normalment" no s'iniciarien procediments d'infracció quan hi ha pendent d'aprovació "una proposta legislativa que faria legal la conducta en qüestió".Amb el tipus impositiu en el 21%, Espanya és el segon estat de la UE que imposa una taxa més alta a les mascaretes, només per sota d'Eslovènia, que aplica un 22%. Seguint la directiva europea, el tipus general, que a la UE ha de ser mínim el 15%, era el que aplicaven la resta d'estat de la UE a les mascaretes, però alguns han optat per rebaixar-lo amb la intenció de fer-les més assequibles a la ciutadania.En el marc de la pandèmia, França ha rebaixat fins al 5,5% l'IVA de les mascaretes, mentre Alemanya l'ha fixat en el 5% i la República Txeca en el 10%. Als Països Baixos i Itàlia estan exemptes, tot i que en el cas del segon a partir del 2021 se situarà en el 5%. Portugal, Grècia i Bèlgica l'han disminuït fins al 6%. En el cas de Portugal, el govern també ha limitat en el 15% el benefici de les empreses en la venda d'aquest producte.De fet, Espanya va haver d'augmentar l'IVA als productes sanitaris després d'una sentència del 2013 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que considerava il·legal l'IVA superreduït a aquests productes. En la sentència, el TJUE apuntava que Espanya "incomplia les seves obligacions per aplicar un tipus d'IVA reduït a productes sanitaris, material, equips o instrumental que, objectivament considerat, només es pogués utilitzar per prevenir, diagnosticar, tractar o curar malalties" a "persones i animals" perquè no estan previstos a la directiva.La sentència, però, és anterior a la proposta de la Comissió Europea i a la comunicació que informava que no s'iniciarien sancions per tirar endavant amb mesures que serien legals amb una proposta que està pendent d'aprovació al consell."La UE ha dit que és il·legal, però que no plantejarà cap problema", va certificar el primer ministre portuguès, Antonio Costa, en ser preguntat en una sessió de control sobre les conseqüències que podia tenir per al país la rebaixa de l'IVA de les mascaretes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor