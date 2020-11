La Diputació de Barcelona destina 1,2 milions a pal·liar els efectes del tancament de Nissan

La diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació, Eva Menor, ha alertat que el tancament tindrà "àmplies repercussions" en el teixit empresarial, en el mercat de treball i en el conjunt del sistema econòmic de la província de Barcelona, Catalunya i Espanya.A més, Menor ha alertat de l'efecte "multiplicador negatiu molt intens" que pot tenir sobre aquest escenari la pandèmia del coronavirus. Per això ha assegurat que mantenir empreses i llocs de treball industrials és "prioritat, també, per a les entitats locals". De la seva banda, el secretari general d’Indústria i Pime del govern espanyol, Raúl Blanco, també present a la reunió, ha explicat que l'executiu liderat per Pedro Sánchez posa en marxa un pla tractor del sector de l'automoció dotat amb 1.200 milions d'euros.El projecte que enceta ara la Diputació de Barcelona forma part del Pla de Xoc per a la reactivació econòmica i social que l'ens provincial va posar en marxa al juny, i que està dotat amb 30 milions d’euros.