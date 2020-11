Les plataformes destinaran un 5% dels seus ingressos a Espanya per finançar la producció europea

Plataformes i serveis de televisió a demanda que generin més de 50 milions a Espanya podran destinar el 5% esmentat a finançar obra audiovisual europea o al Fons de Protecció de la Cinematografia. D'aquesta quantitat, un mínim del 70% s'haurà de destinar a finançar obres audiovisuals de productors independents, i un mínim del 40% a pel·lícules de productors independents de qualsevol gènere en qualsevol de les llengües oficials d'Espanya.En el cas dels prestadors que no arriben als 50 milions, el 5% el poden destinar a finançar obra audiovisual europea, a comprar drets d'obra audiovisual europea acabada o al Fons de Protecció de la Cinematografia. Com a mínim el 70% haurà de ser per a obres de productors independents.Queden exempts d'aquesta norma els prestadors amb una facturació generada pels seus serveis a Espanya inferior a 10 milions d'euros anuals.I pel que fa a les emissions dels prestadors de servei de comunicació audiovisual televisiu a petició, hauran de reservar un 30% del catàleg a obres europees. Com en el cas de les plataformes en línia, la meitat d'aquestes seran en llengües oficials a l'Estat. La subquota no serà d'aplicació per als prestadors establerts a Espanya però que adrecen el servei exclusivament a altres estats membres de la UE.