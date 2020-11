L'ACM valora positivament el fons de cooperació local del Govern però reclama un augment pel 2021

Pijuan i Soler han explicat que el món local reclamava al Govern un fons de 300 MEUR per gestionar la pandèmia, però que l'executiu en funcions ha vist "inviable" l'import. Finalment, la Generalitat ha ofert una quantitat de 120 milions d'euros, i les entitats han reclamat que sigui una xifra revisable de cara a l'any que ve.



"És la primera ajuda que arriba i és absolutament benvinguda", ha destacat Pijuan. Dels 120 milions d'euros, uns primers 20 milions d'euros s'ingressaran aquest 2020, i els 100 milions d'euros següents al llarg del 2021. En tota el Govern ha destinat 1.083 milions d'euros al món local al llarg de la legislatura, segons fonts de Palau.

El Govern destinarà 120 milions d'euros extraordinaris al fons de cooperació local covid-19 perquè els municipis afrontin la crisi derivada del coronavirus. Així ho ha anunciat la consellera Meritxell Budó, en una roda de premsa telemàtica aquest divendres a Palau, posterior a la reunió amb el vicepresident, Pere Aragonès; la vicepresidenta de la FMC, Alba Pijuan; i el president de l'ACM, Lluís Soler.Les entitats municipalistes reclamaven 300 milions d'euros, però han agraït la partida, de fons propis de la Generalitat. L'ACM i la FMC també han demanat que el Govern en funcions ingressi als ajuntaments el 85% dels ingressos recaptats en multes durant el primer estat d'alarma. Budó ha garantir el compromís per trobar el mecanisme per fer-ho possible.

