Sanitat engega la quarta onada de l'estudi de seroprevalença

El Ministeri de Sanitat ha engegat aquest divendres la quarta onada de l'estudi de seroprevalença per quantificar el percentatge de població que ha generat immunitat al coronavirus. Es preveu que els resultats preliminars de l'estudi surtin la primera quinzena de desembre. Segons ha explicat la directora de l'Institut de Salut Carles III, Raquel Yotti, es tornarà a contactar amb els participants de les tres onades prèvies per poder determinar com evoluciona la immunitat i la durada dels anticossos en la mateixa mostra ja analitzada. En total, es trucaran més de 95.000 persones. Yotti ha assegurat que els resultats de la investigació seran "crucials" per poder ajustar el model de resposta a la pandèmia i treballar l'estratègia de vacunació.El tret de sortida d'aquesta quarta ronda ha estat aquest mateix divendres, amb l'inici de citacions per part de l'atenció primària a sis comunitats autònomes: el País Basc, Madrid, Navarra, Cantàbria, Extremadura i Melilla. A partir de dilluns es començarà a citar a la resta de territoris. El treball de camp s'estendrà del 16 al 17 de novembre, i s'espera que els resultats preliminars de l'estudi surtin la primera quinzena de desembre. Hi participaran 1.400 centres de salut i 4.000 professionals sanitaris.Yotti ha explicat que aquesta nova onada permetrà saber el percentatge de població que ha estat infectada i també el percentatge de detecció que s'està fent del total de casos existents. A més, ha assenyalat que l'estudi donarà informació epidemiològica sobre la durada de la immunitat i sobre la possibilitat de reinfeccions. En global, els resultats permetran veure com reenfocar les estratègies de diagnòstic i com dissenyar les estratègies de vacunació.A la tercera onada es va detectar que el 5,9% dels catalans i el 5,2% dels ciutadans de l'Estat havien generat anticossos a la Covid-19. La directora de l'Institut Carles III no ha volgut avançar quin percentatge d'immunitat calculen que es revelarà ara, encara que sí que ha confiat que serà "presumiblement molt més alt" que el de la primavera.Yotti ha remarcat la importància que les persones que ja van participar a les tres primeres onades tornin a fer-ho perquè així "no només es tindrà una foto, sinó tota una pel·lícula". Ha assenyalat que el fet de repetir la mostra permetrà investigar la durada dels anticossos. La directora de l'institut ha reconegut que ara la situació és "diferent" i pot ser que alguns dels participants tinguin "dificultats addicionals" ja sigui per motius laborals o per "cansament" però ha advertit que "no hi ha la possibilitat de reemplaçament".En aquesta quarta onada –que serà la primera d'un total de tres- es tornaran a fer els mateixos tests ràpids de detecció d'anticossos que en les últimes ocasions. La diferència ara serà que mentre que a la primavera passada es va fer anàlisis de sang als participants ara ja no se'ls farà a tots aquesta prova. Yotti ha explicat que ja no és imprescindible i ha apuntat que així també s'evitarà saturar els centres d'atenció primària. Sí que se'ls farà les analítiques als participants que van donar positiu en alguna de les tres rondes anteriors, i també a un 15% del total de la mostra. En total, calculen que unes 19.000 persones s'hauran de fer l'anàlisi de sang.

