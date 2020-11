Barcelona elimina un carril a la Diagonal entre Francesc Macià i Roger de Llúria

El govern municipal subratlla que actualment el tronc central de l'avinguda consta d'un carril bus i dos carrils de circulació en cada sentit. L'amplada del tronc central oscil·la entre els 15,5 i els 16 metres en els quals s'engloben els sis carrils de circulació. Aquesta distribució, subratlla l'executiu barceloní, genera que l'amplada del carril bus acabi essent massa estreta per al pas dels autobusos, especialment en moments de trànsit intens. El govern municipal subratlla que actualment el tronc central de l'avinguda consta d'un carril bus i dos carrils de circulació en cada sentit. L'amplada del tronc central oscil·la entre els 15,5 i els 16 metres en els quals s'engloben els sis carrils de circulació. Aquesta distribució, subratlla l'executiu barceloní, genera que l'amplada del carril bus acabi essent massa estreta per al pas dels autobusos, especialment en moments de trànsit intens.

Per això s'ha decidit reduir els carrils de sis a cinc. En sentit Llobregat hi haurà un carril bus de 3,1 metres i dos carrils de circulació ordinària de 2,8 metres cadascun. En sentit Besòs hi haurà un carril bus també de 3,1 metres i un carril de circulació de 2,85.



L'Ajuntament explica que el carril bici del passeig de la Zona Franca és una connexió d'importància "rellevant" tant des del punt de vista d'escala metropolitana com d'escala local i permetrà connectar els carrils bici actuals del polígon amb la resta de la xarxa ciclista de la ciutat. El nou carril enllaçarà amb els carrils bici existents de la banda muntanya de la Gran Via i també connectarà amb el carril bici del carrer Mineria. A l'extrem sud connectarà amb els carrils bici existents al carrer Motors i al carrer A.



Aquestes actuacions se sumen al primer paquet d'intervencions immediates i d'urgència executades durant els primers mesos de la pandèmia, a partir de les quals la ciutat va sumar 30.000 metres quadrats per als vianants amb pacificacions. En concret es van afegir 21 nous quilòmetres de corredors bici i 17 actuacions de millora als carrils bus. A banda, es va fer la consolidació posterior dels itineraris segurs amb la pacificació de 34 vies secundàries de la ciutat i la represa del programa 'Obrim Carrers'.

L'Ajuntament de Barcelona començarà dilluns les obres per reduir un carril a l'avinguda Diagonal, entre la plaça Francesc Macià i el carrer Roger de Llúria, amb l'objectiu de donar més espai als autobusos tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs. El mateix dia ha de començar l'obra per afegir 3,6 quilòmetres a la xarxa de carril bici de la ciutat, en aquest cas a la Zona Franca, entre la plaça Cerdà i el carrer dels Motors, en dos nous trams unidireccionals d'1,8 quilòmetres cadascun a ambdós costats de la via.