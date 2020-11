La Fiscalia del Suprem demana que la causa contra Iglesias torni a l'Audiència Nacional

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha presentat aquest divendres un escrit on demana al jutge instructor del cas 'Dina' contra Pablo Iglesias que retorni la investigació a l'Audiència Nacional perquè considera que les actuacions estan inacabades i no han permès determinar si es pot actuar o no contra el vicepresident del govern espanyol pels delictes de revelació de secrets, danys informàtics i denúncia falsa.Al seu escrit la Fiscalia assegura que el jutge instructor del cas a l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, no va preguntar a l'exassessora d'Iglesias Dina Bouselham si vol procedir o no contra ell pel fet que no li retornés la targeta de memòria del seu mòbil quan la va tenir en la seva possessió, fet que impedeix determinar si se'l pot investigar per un delicte de revelació de secrets.La Fiscalia considera que el jutge instructor no va aclarir tampoc si en el moment en què Iglesias va tornar la targeta a Bouselham aquesta funcionava o no, i per tant no sap si el pot investigar per danys informàtics, com tampoc veu clar que es pugui procedir contra el vicepresident del govern per revelació de secrets perquè no hi ha proves que fos ell qui filtrés la informació del telèfon a Ok Diario.

