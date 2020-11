Salut considera que s'ha superat el pic de contagis a Catalunya

El coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha destacat que la velocitat de propagació del virus, la Rt, ha baixat a 0,94, però que el risc de rebrot continua sent molt alt, amb un valor de 731.Mendioroz també ha subratllat que la positivitat de les proves per detectar el virus ha baixat lleugerament i se situa ara en 11,39%. Això sí, es troba lluny encara dels valors inferiors al 5% que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que interpreta que, com més baixa és aquesta taxa, més s'està buscant el virus en la població.També ha baixat la mitjana d'edat de les persones amb covid-19, que ara frega els 40 anys, mentre que en dades anteriors, els superava lleugerament.Són senyals que apunten que es va pel bon camí per doblegar la corba de la segona onada de la covid-19, però de moment, l'únic que certifica Salut és que s'ha passat el pic de contagis. De fet, encara hi ha algunes oscil·lacions en alguns dels indicadors clau. "És prematur parlar que s'hagi passat completament el pic. Encara estem molt a prop d'una Rt d'1 en alguns llocs", ha advertit Mendioroz.La millora de les dades és generalitzada a tot el territori, però en algunes parts està sent més tímida. Mendioroz ha destacat la Catalunya Central, amb uns brots complexos fa unes setmanes a Osona, i la Metropolitana Sud, amb molta població i que ha patit diversos brots en els darrers mesos.El coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19 ha indicat que, segons les previsions que tenien, si no s'haguessin pres mesures restrictives, s'estarien registrant més de 10.000 casos de coronavirus al dia. Actualment se n'estan declarant prop de 5.000.Encara que s'hagi passat el pic de contagis, la pressió assistencial encara no ha disminuït. Com passa en aquesta pandèmia des de l'inici, els contagis es tradueixen en un augment dels casos greus al cap d'uns dies, de manera que les taxes altes, sobretot de la setmana passada, podrien encara haver d'impactar en els hospitals.Així, s'espera que el pic d'ingressos a planta es produeixi en uns dies i, més tard, a les UCI. Davant d'aquesta previsió, Ramentol ha anunciat que el CatSalut integra la xarxa de centres privats al sistema públic de manera temporal.Un total de 164 residències de gent gran tenen almenys algun cas de covid-19 en aquests moments, un 15,5% del total, un percentatge una mica superior al de la setmana passada.En la darrera setmana s'han fet més de 10.000 PCR i més de 1.200 testos d'antígens entre els residents i s'ha iniciat de nou el cribratge en els professionals que treballen en les residències afectades.Hi ha 1.293 residents confirmats de covid-19, al voltant del 2,5% d'aquesta població, la major part de residències geriàtriques.