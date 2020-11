El toc de queda, prorrogat 15 dies més

Altres notícies que et poden interessar

El Procicat ha decidit aquest divendres prorrogar 15 dies més el toc de queda. La mesura caduca dilluns vinent i està previst que el Diari Oficial de la Generalitat publiqui abans la pròrroga, que mantindria la prohibició de sortir al carrer entre les deu de la nit i les sis del matí.La decisió arriba després que aquest dijous la consellera de Salut, Alba Vergés, donés primer per fet la pròrroga en una entrevista a Ràdio 4 i assegurés després en roda de premsa que aquesta opció era "molt probable" i la més "lògica".La pròrroga del toc de queda arriba en un moment de reducció de contagis i el Govern defensa l'efectivitat de les mesures preses les darreres setmanes, que inclouen el tancament de bars i restaurants, el confinament perimetral de Catalunya i el confinament municipal de cap de setmana. Unes mesures que estan en vigor fins al 13 de novembre i que, per tant, hauran de ser revisades la setmana que ve.La Conselleria de Salut havia proposat la pròrroga per consolidar la lleugera millora dels últims dies, que constata una lleu reducció de la velocitat de transmissió un cop superat el pic de la segona onada. Els darrers dies l'índex de transmissió s'ha situat per sota d'1, cosa que no passava fins a finals de setembre.Al conjunt del país, s'ha reduït en una setmana i mitja d'1,64 a 0,95 (xifra provisional que pot créixer algunes dècimes pels retards en les notificacions) i la majoria de comarques i municipis de més de 20.000 habitants ja es troben també per sota d'1 , entre les quals les comarques més poblades, com el Barcelonès (0,96), el Vallès Occidental (0,96), el Maresme (0,92) o el Vallès Oriental (0,86), mentre que el Baix Llobregat es troba clavat en l'1.

