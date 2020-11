Trump manté les acusacions de frau electoral i no dona per perduda la Casa Blanca

Els republicans també asseguren que Trump va pel camí de guanyar Arizona, malgrat que Biden aguanta per davant amb uns 47.052 vots de diferència, i critiquen que Fox News i Associated Press hagin adjudicat ja al demòcrata la victòria en aquest estat. "Quan les eleccions siguin definitives, el president Trump serà reelegit", afirma el comunicat.

El president dels Estats Units no dona per perduda la batalla per la Casa Blanca contra el demòcrata Joe Biden. "Aquestes eleccions encara no s'han acabat", ha assegurat aquest divendres en un comunicat el seu cap de campanya, Matt Morgan, recordant que encara no s'ha acabat el recompte.Just després del sorpasso de Biden en aquest estat frontissa, els republicans han denunciat que hi ha "moltes irregularitats a Pennsilvània" i que els seus "observadors legals voluntaris" no haurien tingut accés als locals de recompte. "Filadèlfia té un passat fosc en integritat electoral", ha afegit Trump en un missatge a Twitter. La premsa nord-americana assegura que no hi ha evidències d'irregularitats en aquestes eleccions.

