Així serà el DNI 4.0, que es podrà portar al mòbil

El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha anunciat el desenvolupament del nou DNI 4.0 i d'una aplicació que permetrà que els ciutadans portin el document al seu telèfon mòbil.A la Comissió d'Interior de Congrés, Pardo ha explicat els pressupostos del cos per al pròxim any i ha fet referència al Projecte Identitat Digital DNIe, finançat amb recursos del fons europeu per a la recuperació de l'economia espanyola. El projecte val 25 milions d'euros, dels quals una quarta part seran per al desenvolupament de l'eina.El DNI 3.0 va introduir la tecnologia NFC, que permet identificar la identitat dels usuaris a través d'un dispositiu electrònic. Ara, el DNI 4.0 busca oferir un sistema durador i que compleixi les certificacions en matèria de seguretat i interoperabilitat de la nova regulació europea.Fins al moment, el director general de la Policia Nacional no ha ofert detalls sobre els terminis per al desenvolupament del DNI 4.0 ni de l'aplicació que permetrà que els usuaris portin el seu document d'identitat al telèfon mòbil.Aquesta informació arriba després que la Direcció General de Trànsit (DGT) llancés el març 'miDGT', una aplicació gratuïta disponible per a dispositius iOS i Android que permet als usuaris dur tant el permís de conduir com la resta de documentació del vehicle al mòbil.

