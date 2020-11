​Denunciats quatre homes a Folgueroles per recollir 240 quilos de pinyes sense llicència

Les pinyes comissades a Folgueroles Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han denunciat a Folgueroles quatre homes per recollir 240 quilos de pinyes sense llicència i sense el permís del propietari del bosc on van fer la recol·lecta. Els fets van tenir lloc dimarts passat, quan diversos testimonis van alertar la policia que hi havia una furgoneta voltant pel poble.Davant d'això, els mossos van iniciar una recerca i van localitzar el vehicle a la carretera de Folgueroles, en direcció Vilanova de Sau. En l'escorcoll de la furgoneta, on hi viatjaven quatre persones, van localitzar 240 quilos de pinyes pinyoneres sense que cap dels ocupants del vehicle tingués la llicència preceptiva ni tampoc el permís de la propietat del terreny. Per això, la policia els va denunciar administrativament.

