Un vaixell de l'armada espanyola arriba a Tarragona dilluns vinent

El vaixell Formentor, de l'armada espanyola, atracarà al Port de Tarragona el pròxim dilluns 9 de novembre. Això ha despertat crítiques per part de la CUP, que ha recordat que el plenari municipal va aprovar el passat mes de gener una moció contra la presència d'aquestes naus a la ciutat.La formació independentista expressa el seu malestar "davant la inacció de l'alcalde Ricomà i el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset". Les cupaires, de fet, es pregunten "si el govern d'ERC i ECP va arribar a traslladar a l'Autoritat Portuària els acords de la moció aprovada i si s'ha realitzat alguna gestió per tal que cap vaixell militar o de guerra torni a atracar al port de la nostra ciutat". Igualment, les cupaires també volen saber "si s'han iniciat passes per tal que Tarragona pugui acollir algun dels vaixells de la Fundació Proactiva Open Arms". La CUP traslladarà aquestes preguntes al proper Consell Plenari.El vaixell romandrà al Moll de Costa fins l'endemà, dia 10, i està duent a terme tasques de vigilància i seguretat als espais marítims de sobirania espanyola. A diferència d'altres ocasions, no s'organitzaran visites al vaixell per als ciutadans que hi tinguin interès, a causa de la Covid-19.

