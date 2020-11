El País Valencià descarta el confinament domiciliari en aquests moments

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha afirmat que el país "no està en aquests moments en situació d'adoptar" el confinament domiciliari, que ha qualificat de "mesura extrema", i ha apuntat que amb l'estat d'alarma vigent "no hi ha la possibilitat" d'implantar-la.Així s'ha expressat Puig en la seva compareixença amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per anunciar la pròrroga del tancament perimetral del País Valencià durant una setmana més, fins al divendres 13, que s'ha publicat aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, recordar que segueix vigent la restricció a la mobilitat nocturna i apuntar que amb les dades actuals "no hi haurà Nadal normals".Segons Puig, "es prendran totes les mesures necessàries" de manera "articulada, serena, dialogada, i buscant la solució contra la pandèmia" amb l'objectiu de "salvar vides, preservar treballs i protegir a les famílies". "La prioritat és superar la pandèmia", ha remarcat i ha incidit en la "corresponsabilitat ciutadana" per aconseguir-ho.El president de la Generalitat ha abundat en què a cada situació s'haurà de respondre amb "proporció" perquè "cap mesura és neutra". El confinament domiciliari té conseqüències, i els tancaments d'activitats també", ha asseverat i ha al·ludit als efectes econòmics "molt greus", però també als" socials i psicològics "en una població que ja està" molt cansada".Tot i això, ha indicat que es contemplen "totes les mesures en una emergència canviant". "És decisiu que no ens saltem les fases. La situació és greu, però no podem perdre la perspectiva", ha afegit alhora que ha apuntat que les hospitalitzacions es troben al 60% del pic de la pandèmia, i al 57% les UCI .

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor