L'alcalde de València destaca el funcionament «eficaç» dels serveis municipals durant el temporal

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha assegurat aquest divendres que tots els serveis municipals de la ciutat han funcionat "de manera eficaç i correcta en el fonamental" durant el temporal de pluja i vent de les últimes hores tot i que la quantitat d'aigua caiguda, més de 100 litres per metre quadrat en poc temps, ha estat una "de les més importants de segle" a la capital valenciana.Ribó ha comentat que segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) les pluges d'aquest dijous a València, amb més de 61 litres per metre quadrat en una hora, han estat les més intenses des de 2008 i el segon temporal més fort des del 1980, ha informat el consistori en un comunicat. El primer edil ha destacat que va ser necessari tancar els túnels urbans per la saturació de les bombes en omplir-se "tots els dipòsits de tempestes del Cicle Integral de l'Aigua".Així mateix, ha apuntat que es van tancar per precaució els jardins i els cementiris. El personal municipal segueix treballant aquesta jornada, en què no s'esperen precipitacions destacades, per restablir la normalitat. Joan Ribó, que ha parlat dels efectes del temporal en diferents zones, ha explicat també que s'ha fet seguiment de l'estat i evolució de l'Albufera "encara que fins al moment no ha estat necessari emprar les bombes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor