Tanca el primer centre educatiu de Terrassa per alta incidència de Covid-19

L'escola bressol Petit Arc de Sant Martí, situada al carrer del Vall de Terrassa, ha aturat temporalment l'activitat per l'alta incidència de Covid-19. Tal com ha confirmat el departament d'Educació, el complex es troba confinat completament.Es tracta d'un centre de gestió privada amb una desena de professionals i una trentena d'alumnes repartits en quatre classes, entre els quals s'han detectat tres positius de coronavirus en els últims dies, tots tres en professors.A banda de la llar d'infants egarenca, hi ha quatre centres escolars catalans tancats pel mateix motiu: l'escola Antoni Balmanya de Barcelona, la llar d'infants L'Oreneta de Bolvir (Cerdanya), l'escola Sant Salvador de Godall (Montsià) i la llar d'infants d'Ordis (Alt Empordà).

