En llibertat els empresaris de la química de Tarragona detinguts per presumpta estafa

El jutjat d'instrucció 2 de Tarragona ha decretat llibertat per als cinc empresaris de la indústria química al Camp de Tarragona que van ser detinguts ahir pels Mossos d'Esquadra. Tots ells han comparegut en videoconferència des de la comissaria de Campclar i s'han acollit al seu dret a no declarar. Fonts judicials recorden que la causa està oberta i que investiga presumptes delictes d'estafa, falsedat documental i corrupció en els negocis.A banda d'aquests cinc detinguts, ahir dijous a la tarda va sortir en llibertat una sisena persona. En relació a aquest fet, fonts judicials neguen que aquesta hagi passat a disposició judicial. També hi ha altres persones investigades en la mateixa peça, que ahir va deixar de ser secreta.Un dels afectats és el president de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT), Rubén Folgado, qui a més és directiu de Messer Ibérica. En aquesta causa s'hi investiguen delictes presumptament comesos per Messer i per Carburos Metálicos, sobretot centrats en un contracte que hauria estafat 100 milions d'euros en electricitat.A la mateixa causa, a la peça principal, també s'investiga si Messer va construir la seva planta al municipi del Morell el 2009, al polígon químic nord, sense disposar de llicència i més tard, el 2012 en va fer una ampliació també sense llicència.

