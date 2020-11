Suspesa la recerca de l'avioneta desapareguda davant del Delta de l'Ebre

Les mal temps i les condicions del mar han obligat a suspendre aquest divendres al migdia les tasques de recerca de l'avioneta amb dos tripulants que va desaparèixer dimarts al vespre a unes 40 milles davant la costa del delta de l'Ebre.Les tasques s'havien reprès aquest divendres al matí per quart diada consecutiu però s'han vist condicionades pel fort temporal que afecta aquesta zona marítima i la mala visibilitat. L'operatiu el formava únicament un avió C-235 del Servei Aeri de Rescat de l'exèrcit de l'aire espanyol, que s'ha retirat a la seva base. Inicialment, també hi participaven efectius de Salvament Marítim, que aquest dijous ja no van sortir. L'exèrcit tenia també preparat un helicòpter de rescat amb bussos especialitzats.L'avioneta Piper Seneca, amb matrícula EC-HCA, tenia previst aterrar aquell dimarts al vespre a l'aeroport de Reus procedent d'Eivissa. El contacte es va perdre cap a tres quarts de set de la tarda, mitja hora abans de l'arribada prevista. La comandaven i tripulaven dos pilots experimentats. Un d'ells és Marc Francesch, vicepresident de l'Associació de Càmpings de Tarragona i president de Junts per Catalunya a Torredembarra. L'altre és agents dels Mossos d'Esquadra.

