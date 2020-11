Víctimes del 17-A denuncien abans del judici que l'Estat no ha col·laborat per trobar supervivents

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat al Ministeri d'Interior un millor tracte a les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona. "El mínim que es mereix qualsevol víctima és el reconeixement" ha dit Colau, abans que comenci el judici el pròxim 10 de novembre. Les associacions de víctimes han comptabilitzat 217 víctimes però al judici només hi podran participar 73 -les que han estat reconegudes- i han denunciat manca de col·laboració per part de l'Estat.Colau, que ha comparegut davant dels mitjans després de reunir-se amb víctimes, ha reclamat "humanitzar" les administracions. "No pot ser que en un tema tan sensible hi hagi tanta burocràcia, fredor i tan poca empatia", ha dit.L'alcaldessa ha comparegut Eulogio Paz, president de l'Associació 11-M Afectats pel Terrorisme, acusació popular al judici. "Exigim veritat justícia i reparació", ha dit, a més d'afegir que aquests objectius no quedaran complerts amb tota seguretat quan acabi el judici.També ha comparegut davant dels mitjans l'assessora de la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT), Robert Manrique, que ha insistit a ampliar el focus més enllà de la Rambla. "El 17-A també són les explosions d'Alcanar i l'atemptat a Cambrils", ha defensat.Manrique ha assegurat que des del principi les víctimes han estat "desassistides" i ha agraït a l'Ajuntament de Barcelona el suport i treball conjunt amb la UAVAT. Manrique ha assegurat que aquest treball conjunt ha permès assistir 217 víctimes del 17-A. L'assessor de la UAVAT també ha retret a la Generalitat que no s'hagi replantejat reobrir el Servei d'Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme (SIOVT). "Tenim protocols o estem igual que fa tres anys?", ha preguntat Manrique al Govern.L'assessor de la UAVAT ha insistit que més enllà dels ferits físics del 17-A, també hi ha testimonis dels fets que tenen seqüeles psicològiques des d'aleshores. Manrique també ha assegurat que el Ministeri d'Interior no ha prestat col·laboració per trobar més supervivents i ha xifrat en un centenar les víctimes físiques que encara no s'han pogut localitzar. "Aquestes víctimes només estaran defensades per la Fiscalia", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor