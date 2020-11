Tots els homes (i dones) del president

Susan Rice, un nom per a Estat Susan Rice, entre Biden i Obama. Foto: Viquipèdia

El càrrec més rellevant és la secretaria d'Estat, que dirigeix la diplomàcia dels Estats Units. Molts noms competeixen en aquests moments pel lloc. Un és el de Susan Rice, una dona de color provinent de l'equip de Barack Obama, amb qui va ser ambaixadora a les Nacions Unides i consellera nacional de Seguretat, i de qui va ser persona de la màxima confiança. És considerada d'ideari progressista dins del cos diplomàtic i es va oposar a la guerra de l'Iraq. També ha estat considerada una persona autoritària.



Si Biden busca algú provinent del Senat, hi trobarà dos vells amics: Chris Coons, de Delaware, és vist com un aspirant bastant ortodox, més aviat centrista. En canvi, Chris Murphy, de Connecticut, és vist com a progressista entre els demòcrates. Però cal tenir en compte una dada: aquest càrrec de responsable de la política exterior requereix la confirmació del Senat, on en aquests moments els republicans disposen de majoria. Biden haurà de convèncer alguns republicans moderats si no vol tenir problemes.

Una tria estratègica que dirà molt de l'orientació de la nova administració serà el de secretari del Tresor. El nom que guanya punts és el de Lael Brainard, una de les actuals governadores de la Reserva Federal. S'ha guanyat prestigi entre els mitjans econòmics i se sap que és favorable a una política de més estímuls per afrontar la crisi. Però no és vista com una radical ni res de semblant.



I, sobretot, Brainard agrada més que una altra possible candidata. Es tracta d'Elizabeth Warren, la senadora que s'ha fet popular criticant Wall Street i advocant per més regulacions sobre els bancs. Ella aspira també al càrrec. Adversària de Biden durant les primàries, és una altra de les estrelles de l'ala esquerra, a la qual Biden vol satisfer. Però és dubtós que li confiï un lloc tan delicat.

Doug Jones és un fiscal que es va fer famós perquè els anys seixanta es va atrevir a perseguir uns membres del Ku Klux Klan a Alabama. Ha estat senador per aquest estat que no elegia un demòcrata des de feia dècades. Aquest 3 de novembre va perdre l'escó. Jones pertany a l'ala més conservadora del seu partit i és molt amic de Biden. Alguns mitjans asseguren que el nou president el repescarà com a fiscal general (ministre de Justícia). Per aquest lloc, però, que sol ser una cartera amb tarannà progressista quan governen els demòcrates, sonen altres noms, com el de la senadora Warren.

A diferència del que va fer Hillary Clinton en la seva campanya del 2016, Joe Biden no ha deixat l'ala esquerra del seu partit a l'estacada. Al contrari, ha volgut tenir-los a prop, formant un comitè d'enllaç amb la gent de Bernie Sanders, el seu principal adversari durant les primàries. Es dóna per fet que figures ubicades en el sector més progressista del Partit Demòcrata podrien estar a l'administració. Politico va donar per bona la filtració que Sanders podria fer-se càrrec de la secretaria del Treball, un càrrec que li permetria vincular-se a algunes de les mesures socials que adoptarà el nou executiu, com ara un increment del salari mínim.

Pete Buttigieg va ser una de les figures que va aparèixer en el firmament demòcrata en les primàries d'aquest any. Exalcalde de South Bend, a Indiana, exmembre de l'exèrcit, graduat a Harvard, el seu rostre jove i el fet d'haver fet pública la seva homosexualitat el 2015 van fer d'ell el símbol d'una nova classe dirigent entre els demòcrates, presentant-se com un nou Obama enfront l'statu quo representat per Biden. Ha col·laborat intensament en la campanya de Biden i té tots els números per formar part del nou cartipàs. La majoria d'observadors el situen com a ambaixador a les Nacions Unides. D'altres, a la secretaria de Veterans. Sigui on sigui, treballarà per reforçar el seu somni, que és la Casa Blanca.

La victòria de Biden a l'estat de Geòrgia ha estat un fet de forta càrrega simbòlica. No hauria estat factible sense una mobilització massiva de la comunitat negra i de l'àrea entorn la ciutat d'Atlanta. I aquí és on apareix la figura de Keisha Lance Bottoms, l'alcaldessa demòcrata, una dona que ha estat molt activa en la campanya de Biden i també en l'onada de protestes provocades per la violència policial d'aquest any. Bottoms és citada en diverses informacions per ser membre del govern, potser com a secretària d'Habitatge.

En darrer lloc, cal tenir en compte alguns dels personatges que jugaran un paper clau molt a prop de Biden a la Casa Blanca. Els que estaran a la sala de màquines del poder, els que han format el cercle més proper a Biden durant la campanya. El més destacat és, a parer de la majoria dels analistes, Ron Klain, un estrateg que fa anys que treballa a prop del nou president. Té molts números per ser el cap de gabinet, un càrrec fonamental en el poder executiu als EUA. Klain coneix a fons Washington. Jurista de formació, ha treballat per diversos lobis i és un dels que ha dirigit les campanyes dels demòcrates per aconseguir la designació de membres del Tribunal Suprem. Klain també va ser designat per Obama per coordinar la lluita contra l'Ebola.



Un altre nom de l'entorn de Biden és Anthony Blinken, que podria ser conseller nacional de Seguretat. Amb molts punts en comú amb Klain (tots dos són formats a Harvard i nascuts en una família jueva), Blinken és un "bidenista" històric, ja que va treballar en la campanya presidencial de Biden del 2008, quan va ser derrotat per Obama. És el principal expert en política internacional de Biden.

Joe Biden té assegurada la designació com a president dels Estats Units i prendrà possessió el 20 de gener vinent després d' una campanya electoral crispada i un recompte ple de tensió -i que encara pot restar pendent de recursos per part de la campanya de Donald Trump -. Començarà ara un període de transició que pot estar, com tot el que està relacionat amb Donald Trump, ple de sorpreses. Perquè Trump serà president efectiu fins aquell moment. Ja fa mesos que l'equip de Biden treballa per preparar la nova administració i circulen noms de pes per ocupar els càrrecs més importants. En la política exterior i econòmica manarà la moderació, en la social i de drets hi haurà accent progressista.Fins al moment, es mantenen en secret els principals noms que formaran el nus del nou poder, tret del de la vicepresidenta, Kamala Harris , que ha acompanyat Biden en la seva campanya electoral. Us oferim aquí un llistat dels polítics que estan més ben posicionats per a cada lloc per saber d'on surten i què pensen. Biden ja ha deixat clar que vol un equip cohesionat però ampli i no vol deixar que l'ala esquerrana dels demòcrates li faci la guerra des de l'inici, per això farà concessions. A aquests noms se n'afegiran altres que estan en aquests moments a l'ombra.

